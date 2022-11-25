Будапешт, 25 ноября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Американская политика преследует цель извлечь выгоду из бедственного положения, в котором из-за антироссийских санкций оказалась экономика ЕС, сообщил 25 ноября журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

Он указал на то, что ЕС от антироссийских санкций пришёл в состояние энергетического кризиса, экономика теперь в рецессии. ЕС проиграл, считает глава венгерской дипломатии.

Петер Сийярто «И совершенно ясно, кто наживается на страданиях европейской экономики. Положение и конкурентоспособность экономики США, безусловно, улучшились за последний период».

Вашингтон только поправил свои дела за счёт проблем ЕС.