Глава МИД Венгрии заявил, что США наживаются на бедах европейской экономики
Будапешт, 25 ноября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Американская политика преследует цель извлечь выгоду из бедственного положения, в котором из-за антироссийских санкций оказалась экономика ЕС, сообщил 25 ноября журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Agencia de Noticias ANDES
Петер Сийярто
Он указал на то, что ЕС от антироссийских санкций пришёл в состояние энергетического кризиса, экономика теперь в рецессии. ЕС проиграл, считает глава венгерской дипломатии.
«И совершенно ясно, кто наживается на страданиях европейской экономики. Положение и конкурентоспособность экономики США, безусловно, улучшились за последний период».
Вашингтон только поправил свои дела за счёт проблем ЕС.