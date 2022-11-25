Советник Зеленского объяснил, зачем киевлянам оставаться в городе
Советник Зеленского: киевляне должны оставаться в городе, чтобы символизировать несокрушимость
Киев,
25 ноября 2022, 17:11 — REGNUM В случае возникновения в Киеве чрезвычайной ситуации население города эвакуировать некуда, заявил 25 ноября советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Вывозить «миллион людей, которые уже смогли приспособиться», можно разве что в Польшу, но «кто тогда в этой стране будет символизировать несокрушимость», отметил Пдоляк.
Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из города в ближайшие пригороды могут быть вывезены детские дома и дома престарелых.
Владельцам дачи и загородных домов с автономным отоплением под Киевом Кличко посоветовал подумать о переезде, при этом он призвал не использовать слово «эвакуация» при обсуждении данной темы.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.