Советник Зеленского: киевляне должны оставаться в городе, чтобы символизировать несокрушимость

Киев, , 17:11 — REGNUM В случае возникновения в Киеве чрезвычайной ситуации население города эвакуировать некуда, заявил 25 ноября советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

Вывозить «миллион людей, которые уже смогли приспособиться», можно разве что в Польшу, но «кто тогда в этой стране будет символизировать несокрушимость», отметил Пдоляк.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из города в ближайшие пригороды могут быть вывезены детские дома и дома престарелых.

Владельцам дачи и загородных домов с автономным отоплением под Киевом Кличко посоветовал подумать о переезде, при этом он призвал не использовать слово «эвакуация» при обсуждении данной темы.