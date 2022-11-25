WP: оружейные компании США задействовали пенсионеров в производстве ПЗРК Sting на фоне дефицита

Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Американский оборонный конгломерат Raytheon Technologies вернул на работу пенсионеров-оружейников, ранее участвовавших в сборке ПЗРК Stinger, чтобы увеличить темпы производства оружия на фоне высокого спроса из-за киевского конфликта, сообщает The Washington Post.

ПЗРК Stinger The National Guard

Ранее компания снизила темпы производства комплексов до минимальных значений в связи с тем, что в 2008 году армия отказалась их США приобретать.

Однако к ноябрю 2022 года на фоне киевского конфликта на складах образовалась нехватка запасов для собственных нужд. Отмечается, что к услугам пенсионеров-оружейников для пополнения запасов прибегли и другие компании, включая Lockheed Martin, выпускающую комплексы Javelin.

Как сообщало ИА REGNUM, команда президента США Джо Байдена испытывает проблемы с поставкой необходимого объёма оружия Киеву. Уточняется, что есть проблемы со снарядами артиллерии калибра 155 мм, с ПЗРК Stinger.

Не хватает и ракет HARM, M31 GMLRS и Javelin, несмотря на активное их производство. Американскую армию этот дефицит, как отмечают источники, не истощает, поскольку у Пентагона предусмотрены для своих военных отдельные запасы оружия.

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