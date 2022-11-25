Пригожин: Финскими бойцами британского батальона «Вагнера» командует американский генерал

Москва, , 17:15 — REGNUM В составе ЧВК «Вагнер» сражаются бойцы из Финляндии, а командует ими бывший генерал морской пехоты США. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос финского издания Helsingin Sanomat.

Евгений Пригожин Government of the Russian Federation

По словам Пригожина, финские бойцы «Вагнера» — в основном высококлассные, идейно мотивированные специалисты, численность которых составляет около 20 человек. «У меня о финнах на поле боя сложилось очень хорошее мнение. Воюют они в британском батальоне (в составе ЧВК «Вагнер»), командиром которого является гражданин США, бывший генерал морской пехоты», — утверждает Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Британии против Пригожина был подан судебный иск от имени британской юридической компании McCue Jury & Partners. Утверждается, что иск будет подаваться от лица жителей территории бывш. УССР. Пригожин также находится под санкциями со стороны США, ЕС и Британии.