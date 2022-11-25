Москва, 25 ноября 2022, 17:15 — REGNUM В составе ЧВК «Вагнер» сражаются бойцы из Финляндии, а командует ими бывший генерал морской пехоты США. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос финского издания Helsingin Sanomat.
По словам Пригожина, финские бойцы «Вагнера» — в основном высококлассные, идейно мотивированные специалисты, численность которых составляет около 20 человек. «У меня о финнах на поле боя сложилось очень хорошее мнение. Воюют они в британском батальоне (в составе ЧВК «Вагнер»), командиром которого является гражданин США, бывший генерал морской пехоты», — утверждает Пригожин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Британии против Пригожина был подан судебный иск от имени британской юридической компании McCue Jury & Partners. Утверждается, что иск будет подаваться от лица жителей территории бывш. УССР. Пригожин также находится под санкциями со стороны США, ЕС и Британии.