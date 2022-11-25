Москва, , 17:01 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про елку-кукурузу, бездонные урны, восьмилетнего угонщика и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Счастье не за горами Vt-808

Центральный федеральный округ

«Мослента» передает, что Wildberries больше не торгует… мухоморами. Отказаться от них решили после того, как москвичка отравилась купленными на маркетплейсе сушеными мухоморами. Занятно, что до этого случая отзывы о товаре были прекрасными.

В подмосковном Дмитрове сотрудники коммунальной службы по благоустройству засыпали песком чей-то автомобиль, стоящий недалеко от жилого дома. Заметив ошибку, они начали ее откапывать, пишет «Москва 2022». Окончание истории неизвестно. Надеемся, автомобиль все же откопали.

Жители Рязани долго жаловались на ржавую воду, которая шла из-под крана. Над решением проблемы в городе бились целый год. И вот подоспели изменения, хотя и не такие, как ждали жители. Вода стала ярко-голубой, сообщает «Рязанская сплетница».

Помните каркасную фигуру Снегурочки с ее родины — из Костромы? Ее устанавливали два года подряд, несмотря на возмущение многих горожан. Благодаря своей брутальности она прославилась на всю страну. Перед нынешним Новым годом ее ставить не будут. «Слишком дорого обходится подсветка», — передает «Родина Снегурочки» и добавляет: «Мы будем скучать и ждать, что, страшненькая Снегурка еще вернется».

Северо-Западный федеральный округ

Из Санкт-Петербурга пришла новость с мрачным оттенком. На газоне на Воронежской улице здесь заметили надгробные плиты, причем очень старые. По словам «Петербурга с огоньком», плиты датируются 1864 годом.

Удивительная история случилась в Архангельске. Житель города шел по мосту и не заметил, что, во-первых, идет по проезжей части, во-вторых, что мост разведен. «Дед Помор» передает, что мужчина свалился вниз, но ему повезло, причем тоже дважды: он упал не в реку, а на опору. Если бы он шагал по пешеходной дороге, то упал бы в воду. На реке уже образуется лед и, скорее всего, спастись мужчине бы не удалось. А так его эвакуировали спасатели.

«Город Че» узнал, что Великий Устюг признан одним из самых красивых городков России. Оказывается, это официальное звание. Бумагу о том, что Великий Устюг — красивый, подписали в Ассоциации самых красивых деревень и городков России. В честь этого события на набережной города открыли памятный знак.

Приволжский федеральный округ

На территории города Городец Нижегородской области археологи нашли череп с двумя аккуратными дырками, передает «Новости NN.ru». Череп принадлежал мужчине, который жил лет восемьсот назад. Следы на черепе, вероятно, от медицинской трепанации. Она, впрочем, не помогла: мужчина умер во время операции или вскоре после нее.

В Мордовии есть село Умета, в котором на 2,5 тысячи жителей приходится более ста придорожных кафе. Есть и «Морддовинс», чья хозяйка конфликтовала и в итоге победила «Макдональдс», есть кафе «У милых дам», которое вначале хотели назвать «У милых дам вдали от жен». «Впору Умет делать еще одной достопримечательностью Мордовии и возить туда туристов — пробовать сырники и шурпу и на своем желудке оценивать все великолепие уметской ресторанной культуры», — считает «Голос торамы».

В Нижнекамске установили елку желтого цвета. Она похожа то ли на кукурузу, то ли на чак-чак. «Идея интересная, хотя и не все горожане в восторге от такого творческого решения. Однако эффект от задумки городских властей все же есть — елку только установили, а она уже привлекла внимание и к себе, и к городу», — пишет «Итиль».

В Перми спорят, уместно ли сейчас восстанавливать надпись «Счастье не за горами», которую демонтировали год назад. По мнению «Пермского глобуса», арт-объект надо ставить на набережной, потому что надпись дает надежду, а это очень важно.

Южный федеральный округ

В одном из скверов Анапы установили новые урны, но они оказались без дна. В итоге из урн все сыплется на землю, теперь возле каждой лежат горы мусора. «Видимо расчет был на прочные пакеты, но что-то пошло не так», — удивляется «Кубань 23 Краснодар».

В той же Анапе случился из ряда вон выходящий курьез. Восьмилетний мальчик, по словам «Кубанской телеги», решил прокатиться на микроавтобусе своего отца. Поездка оказалось не слишком удачной, юный угонщик повредил несколько припаркованных машин. Микроавтобус остановили во дворе одного из ЖК. Мальчика и его отца уже доставили в отделение по делам несовершеннолетних.

Северо-Кавказский федеральный округ

Оказалось, что в Махачкале сильнее всех в стране спешат продавать квартиры. «Экономика Дагестана» пишет, что почти 14 процентов объявлений о продаже квартир в столице Дагестана идут с пометкой «срочно». За скорость готовы давать скидку более чем в 13 процентов. За Махачкалой идут Ставрополь и Набережные Челны.

Уральский федеральный округ

«Лампа» рассказала про удивительное преступление, которое случилось в Курганской области. 26-летний мужчина пробрался ночью на чужую ферму, схватил овцу и, закинув ее в машину, уехал восвояси. Дома разделал ее на мясо, чтобы запастись им на зиму, а часть продал. Потом испугался последствий и… сжег свою машину, на которой перевозил овцу. Это ему не помогло. Полиция все равно его задержала.

Сибирский федеральный округ

В Кемерово установили мировой рекорд по самому массовому уроку катания на коньках. На льду в Ледовом дворце одновременно учились кататься 585 человек! Предыдущий рекорд был в Казахстане в январе 2014 года, когда на лед вышли 523 человека, напоминает «Кемерово №1».

Вирусологи реанимировали семь древних вирусов из вечной мерзлоты Сибири. Самому старому — 48,5 тысячи лет. Все обнаруженные вирусы могут оставаться заразными даже после длительного пребывания в вечной мерзлоте. «Конечно, хочется ученым руки оторвать за такие исследования, но они объяснили, почему не надо этого делать: из-за глобального потепления ледники тают, вирусы могут освободиться без участия человека и начать активную жизнь. Поэтому надо их изучить заранее», — поясняет «Страновед».

Дальневосточный федеральный округ

В административном здании Забайкалья журналисты заметили манекен для битья. На нем табличка: «Он во всем виноват». Других подробностей выяснить не удалось, пишет @сибирьмедиа.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 2 декабря.