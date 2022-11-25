Кадыров: в Соледаре успешно пресечена контратака ВСУ

Луганск, , 16:53 — REGNUM Российские военнослужащие совместно с бойцами ЛНР и отрядом «Вагнер» успешно отразили контратаку ВСУ в городе Соледаре и помешали националистам остановить союзников в поселке Нижняя Белогоровка. При этом было уничтожено большое количество живой силы и техники противника. Об этом сообщил 25 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подразделения «Ахмата» Иван Шилов © ИА REGNUM

«В городе Соледаре ДНР силами спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК «Вагнер» успешно пресечена контратака [киевских] бандформирований. <…> Помощник главы ЧР, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего (по ведению боевых действий) 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов рассказал об уничтожении союзными силами пяти вражеских танков, девяти БМП и одного МТЛБ [ многоцелевой тягач легкий бронированный]. Также наши воины сбили три беспилотных летательных аппарата», — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о значительных потерях противника в живой силе в посёлке Нижняя Белогоровка. По словам Кадырова, здесь было уничтожено около 150 наёмников и бойцов нацбатальонов.

«В поселке городского типа Нижняя Белогоровка ЛНР противник тоже предпринял попытку остановить продвигающиеся союзные силы. В результате боя враг потерял две БМП и большое количество личного состава в количестве до 150 натовцев и всушников на обоих направлениях», — написал глава Чечни.

Как отметил Кадыров, в этом направлении вражеским подразделениям ни разу не удалось остановить наступление российских военных. Киевские бандформирования вынуждены были бежать, бросая свои оборудованные укрепления.