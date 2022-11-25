Кадыров сообщил об успешном отражении контратаки в Соледаре
Кадыров: в Соледаре успешно пресечена контратака ВСУ
Луганск, 25 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Российские военнослужащие совместно с бойцами ЛНР и отрядом «Вагнер» успешно отразили контратаку ВСУ в городе Соледаре и помешали националистам остановить союзников в поселке Нижняя Белогоровка. При этом было уничтожено большое количество живой силы и техники противника. Об этом сообщил 25 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он также сообщил о значительных потерях противника в живой силе в посёлке Нижняя Белогоровка. По словам Кадырова, здесь было уничтожено около 150 наёмников и бойцов нацбатальонов.
Как отметил Кадыров, в этом направлении вражеским подразделениям ни разу не удалось остановить наступление российских военных. Киевские бандформирования вынуждены были бежать, бросая свои оборудованные укрепления.