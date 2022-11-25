СБУ провела обыски у православных священников по делу о госизмене
СБУ провела в Черновцах обыски у православных священников по делу о госизмене
Черновцы, Бывш. УССР,
25 ноября 2022, 16:52 — REGNUM СБУ провела обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, сообщило киевское издание «Страна» 25 ноября.
Черновцы
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
В службе заявили, что были найдены «методички из Москвы» и документы, доказывающие наличие российского гражданства у руководителей епархии.
Обыски и иные процессуальные действия проходят в рамках производства по статье «государственная измена».
Ранее сообщалось о проведении СБУ обысков в Киево-Печерской Лавре, а также в других монастырях в Киеве и Ровенской области — с аналогичными подозрениями.
История вопроса
Антироссийская пропаганда на территории бывш. УССР — информационная политика, направленная на очернение действий российских властей или граждан, прямо связана с бандеро-фашизмом и выдуманными национальными отличиями жителей б. УССР от граждан России. Антироссийская политика обострилась после т.н. цветных революций 2004 и особенно 2014 годов, когда к власти в соседней стране пришла группа олигархов, опирающихся на откровенно нацистские группировки и идеи. Антироссийская пропаганда на территории бывш. УССР легко переходит в антирусскую пропаганду, в которой русскоязычных граждан страны изображают в виде агентов Кремля, недочеловеков и т.д. Наиболее ярко проявилась в ходе силового подавления народных протестов на юго-востоке бывш. УССР против результатов государственного переворота в Киеве.