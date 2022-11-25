Черновцы, Украина, 25 ноября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. СБУ провела обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, сообщило киевское издание «Страна» 25 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Черновцы

В службе заявили, что были найдены «методички из Москвы» и документы, доказывающие наличие российского гражданства у руководителей епархии.

Обыски и иные процессуальные действия проходят в рамках производства по статье «государственная измена».

Ранее сообщалось о проведении СБУ обысков в Киево-Печерской Лавре, а также в других монастырях в Киеве и Ровенской области — с аналогичными подозрениями.