Вашингтон, 25 ноября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена не согласилась с требованием педиатрических медицинских групп объявить о чрезвычайном положении в связи с ранним всплеском респираторных заболеваний среди детей, сообщает 25 ноября The Hill.

Allergiyainfo.ru Грипп

Американская академия педиатрии и ассоциация детских больниц призвала Белый дом объявить чрезвычайное положение из-за распространения сезонного гриппа, респираторно-синцитиального вируса (РСВ), коронавируса и других респираторных вирусов. Отмечается, что данная мера помогла бы предоставить дополнительное финансирование и ввести более гибкие правила для работников перегруженной системы здравоохранения.

«Нам нужна поддержка в виде чрезвычайного финансирования и более гибких условий, аналогичных тем, что были предоставлены для реагирования на всплески COVID», — отметили организации.

В ответ министерство здравоохранения и социального обеспечения США сообщило, что в настоящее время не видит необходимости в объявлении чрезвычайной ситуации.

«Мы оказываем поддержку местным властям в борьбе с РСВ и гриппом и готовы предоставить помощь сообществам, нуждающимся в ней, но на индивидуальной основе», — заявили в министерстве здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в США в результате птичьего гриппа в этом году были уничтожены 50,54 миллиона птиц, что стало самой смертоносной вспышкой в истории страны.