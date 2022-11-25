Москва, 25 ноября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Законопроект по поддержке производителей продовольственных товаров с ограниченным сроком годности, которые на фоне расширения санкционного режима сталкиваются с проблемами в своей операционной деятельности, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Производители испытывают существенное давление в связи с вынужденным переходом на предоплату сырья, ингредиентов и упаковки для готовой продукции и существенным сокращением отсрочки их оплаты. Поставщики услуг, необходимых для производства продукции, сократили сроки оплаты в среднем на 50% и существенно сократилась доступность банковских кредитных линий, указали парламентарии.

Сейчас в законодательстве предусмотрены сроки оплаты товаров в зависимости от сроков годности. Так для товаров со сроком годности менее 10 дней — не позднее 8 рабочих дней, со сроком годности 10-30 дней — не позднее 25 календарных дней, со сроком годности более 30 дней — не позднее 40 дней. Вместе с тем, оплата большей части социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в настоящее время составляет 25 и более дней после их передачи организациям торговли. А у производителей скоропортящихся продовольственных товаров, сроки годности которых составляют менее 5 дней, на постоянной основе возникают кассовые разрывы, так как срок оплаты таких товаров организациями торговли превышает два и более производственных цикла, отметили разработчики инициативы. По их мнению, сложившаяся практика ведет к постоянному дефициту ликвидности, необходимости привлечения краткосрочных кредитов, стоимость которых включается в себестоимость продукции и снижает доходность предприятий, что может приводить к снижению бесперебойности поставки таких продовольственных товаров.

В законопроекте предлагается изменения, предусматривающие установление срока оплаты не более 4 рабочих дней для продовольственных товаров, на которые срок годности установлен менее 5 дней, не более 8 рабочих дней — для продовольственных товаров, на которые срок годности установлен от 6 до 9 дней, а также сокращение до 10 календарных дней сроков оплаты всех продовольственных товаров, включенных в установленный правительством Российской Федерации перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, вне зависимости от их сроков годности.

Парламентарии считают, что снижение установленных предельных сроков оплаты товаров, поставляемых производителями, окажет существенную поддержку производителям скоропортящихся и социально-значимых продовольственных товаров, поможет им преодолеть волатильность условий ведения бизнеса и сохранить бизнес в целом, что обеспечит повышение доступности продовольственных товаров для населения России и создаст предпосылки для сдерживания цен на них.