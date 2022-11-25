Илон Маск рассказал, что цветная верификация в Twitter заработает на следующей неделе

Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Американская социальная сеть Twitter планирует со 2 декабря начать верифицировать аккаунты пользователей с помощью цветных «галочек», сообщает 25 ноября Reuters.

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Новый исполнительный директор компании Илон Маск рассказал, что планируется ввести несколько разных цветов для знаков верификации — золотой для компаний, серый для правительственных учреждений и синий для частных лиц, включая знаменитостей.

Напомним, что ранее Маск заявил о полном пересмотре процесса верификации в Twitter. Причем портал The Verge сообщил, что в соцсети может появиться платный тариф для владельцев верифицированных аккаунтов.

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