Киев, , 16:37 — REGNUM Власти Великобритании выделят киевскому режиму 3 млн фунтов стерлингов на восстановление критической инфраструктуры, а также 35 единиц спецтехники, заявил 25 ноября глава британского МИД Джеймс Клеверли.

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25 ноября Клеверли находится с визитом в Киеве.

Как сообщалось ранее, министр обороны Великобритании Бен Уоллес 25 ноября заявил, что у ВСУ есть всё необходимое для «продолжения наступления» зимой 2022–2023 годов, и что киевская армия должна «продолжать давление и сохранять темп»

19 ноября во время посещения Киева премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал помощь в усилении киевских систем ПВО, также Лондон планирует передать Киеву зенитные орудия для противодействия беспилотникам.