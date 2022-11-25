Новая Каховка, Херсонская область, , 16:36 — REGNUM Шесть человек погибли в результате миномётного удара ВСУ по городу Новая Каховка (Херсонская область), сообщает 25 ноября городская администрация.

Подчеркнём, что погибшие — мирные жители. В администрации отметили, что нынешний обстрел со стороны бандеровских боевиков привёл к самым большим жертвам среди мирного населения города за все девять месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух обстрелах, которые ВСУ устроили по Новой Каховке.

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