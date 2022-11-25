ВВП Германии демонстрирует рост
ВВП Германии в третьем квартале вырос более чем на 1%
Берлин,
25 ноября 2022, 16:39 — REGNUM ВВП Германии в третьем квартале в годовом выражении вырос на 1,2%. Об этом говорят данные германского Федерального статистического бюро.
Германия
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
Как сообщает 24 ноября «Прайм», предварительная оценка показывала рост в 1,1%, но с учётом сезонных корректировок результат составил 1,3%. В квартальном выражении германский ВВП вырос на 0,4%.
Как сообщало ИА REGNUM, германская экономика с июля по сентябрь выросла на 0,3%, вопреки мнению экспертов о том, что она сократится на 0,2%. Фактически Германия осенью вернулась к допандемийному уровню ВВП.
История вопроса
Экономика Германии – крупнейшая экономика Европы. В мире по объёму ВВП она занимает четвёртое место. Германия остаётся в значительной степени индустриальной страной, сектор промышленности составляет около половины экономики. Особенно развиты машиностроение, приборостроение и химическая промышленность.
Для германской экономики характерны высокоразвитая инфраструктура и высокая квалификация работников. Важной особенностью германской экономики является её экспортная ориентированность. При этом во всём мире товары германского производства имеют высокую репутацию.
Так называемая социально-рыночная модель экономики сочетает невысокую степень госрегулирования с сильной социальной защитой населения. В то же время, высокая степень социальных гарантий для работников оборачивается слишком высокой налоговой нагрузкой.
Более половины ВВП страны обеспечивает сектор услуг, в том числе велика роль банков. Агросектор составляет не более 1,5% экономики.
Большой проблемой является неравномерность развития экономики страны. Для приведения экономики восточной части страны (бывшей ГДР) к стандартам западной части до сих пор тратится до 100 млн долларов в год.