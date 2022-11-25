Берлин, 25 ноября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. ВВП Германии в третьем квартале в годовом выражении вырос на 1,2%. Об этом говорят данные германского Федерального статистического бюро.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Как сообщает 24 ноября «Прайм», предварительная оценка показывала рост в 1,1%, но с учётом сезонных корректировок результат составил 1,3%. В квартальном выражении германский ВВП вырос на 0,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, германская экономика с июля по сентябрь выросла на 0,3%, вопреки мнению экспертов о том, что она сократится на 0,2%. Фактически Германия осенью вернулась к допандемийному уровню ВВП.