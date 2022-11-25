Москва, 25 ноября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин время от времени звонит военнослужащим, участвующим в проведении СВО, об этом он рассказал на встрече с матерями военных 25 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Такие звонки происходят без предупреждения и становятся для военнослужащих неожиданностью, отметил президент.

По его словам, собеседники приятно удивляют его своим «настроением, отношением к делу», впечатление от этих разговоров «дают основания говорить, что они герои», сказал Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи президент России заявил, что он, как и всё руководство страны, разделяют боль матерей, потерявших детей во время боевых действий, и что государство сделает всё, чтобы их матери не чувствовали себя забытыми.

Встреча приурочена к Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября (в 2022 году — 27 ноября).