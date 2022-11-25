Москва, , 16:16 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, по состоянию на 15:00 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте растет на 1,76%, до $86,83 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Добыча нефти Publicdomainpictures.net

«Потолок цен для российской нефти все еще не согласовали, в связи с чем появляется множество спекуляций на эту тему. По словам российского Президента ограничение стоимости российской нефти приведет к тяжелым последствия для глобального рынка энергоресурсов.

Если потолок окажется слишком низким, как того требует Польша и страны Прибалтики ($30 за баррель), то на мировом рынке сформируется дефицит порядка 2 млн б/с из-за снижения объемов добычи в РФ, так как по этим ценам Россия торговать не намерена.

В таком случае стоимость черного золота марки Brent вырастет в район $100 за баррель или даже выше до конца текущего года.

Сделав потолок цен низким, можно было бы рассчитывать на снижение нефтяных котировок ниже $80 за баррель, особенно если учесть новый рекорд заболеваемости COVID-19 в Китае.

Однако ОПЕК+ намерен отстаивать свою позицию, а значит они будут регулировать квоты на добычу «черного золота», чтобы его стоимость не опускалась ниже $90 за баррель», — пояснил эксперт.

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