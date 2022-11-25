Москва, 25 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. По дислокации наёмников, воюющих на стороне ВСУ в Харьковской области, нанесён в ходе спецоперации удар ВКС РФ, сообщил 25 ноября журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Игорь Конашенков «В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трём пунктам временной дислокации польских наёмников в районе населённого пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до 200 боевиков».

Добавим, что в Харьковской области, находящейся под контролем ВСУ, в ночь на 25 ноября была объявлена воздушная тревога.