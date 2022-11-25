Мать командира «Ахмат-Запад» и начальника РОВД участвует во встрече с Путиным

Москва, , 16:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 25 ноября встретился с матерями военнослужащих, которые в настоящее время принимают участие в спецоперации. Встреча проходила в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

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В ней приняла участие жительница Чечни Жарадат Агуева. Два её сына участвуют в спецоперации. Один из них — командир спецбатальона «Запад Ахмат» Исмаил Агуев, другой — начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев, пишет ИА «Чечня Сегодня». По данным издания, ещё один сын Жарадат Агуевой пропал без вести во время проведения контртеррористической операции в Чечне.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с матерями военнослужащих Владимир Путин заверил, что те из них, чьи сыновья погибли в ходе спецоперации, будут окружены заботой и вниманием, чтобы они «чувствовали плечо рядом с собой».

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