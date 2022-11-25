Москва, , 16:13 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, по состоянию на 15:00 мск стоимость доллара на Московской бирже снижается на 0,18%, до 60,48 рубля. Евро дешевеет на 0,35%, до 62,85 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день приходится пик налоговых выплат. Экспортеры уже сконвертировали валютную выручку для уплаты налогов.

Поэтому больше оказывать поддержку курсу рубля за счет увеличения спроса на него на бирже они не будут. Пока растет стоимость нефти, рубль продолжает укрепляться.

Сегодня торги на Московской бирже вероятнее всего останутся в диапазоне 60,00–60,70 рубля за доллар.

А на следующей неделе ожидаются новые драйверы для изменения курса. И в первую очередь они коснутся потолка цен на российскую нефть», — пояснил эксперт.

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