Москва, , 16:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 ноября проводит встречу с матерями военнослужащих, участвующих в военной спецоперации.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент отметил, что и он сам, и все руководство страны разделяют боль матерей, которые потеряли своих детей во время боевых действий, и что государство сделает все, чтобы матери погибших военнослужащих не чувствовали себя забытыми.

Все военнослужащие, участвующие в СВО, герои, они выполняют тяжелые задачи, рискуя здоровьем и жизнью, сказал также Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча пройдет в свободном формате, конкретной повестки у нее нет, обсуждаться будут те вопросы, которые волнуют матерей.

Встреча приурочена к Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября (в 2022 году — 27 ноября).