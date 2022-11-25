Канцлер ФРГ Шольц заявил, что переговоры с Катаром по закупкам СПГ продолжаются

Берлин, , 16:10 — REGNUM Переговоры с Катаром по поставкам в ФРГ сжиженного природного газа (СПГ) не завершились провалом, они продолжаются. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналу Focus, передаёт ТАСС.

Олаф Шольц Casarosada.gob.ar

Шольц уточнил, что германские компании ведут очень конкретные переговоры, о которых он не может пока сказать больше ничего.

ИА REGNUM ранее сообщало, в августе Германия и Катар не смогли договориться на поставку сжиженного газа из-за цена и роста предложений от других поставщиков.

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