Шольц: переговоры с Катаром по закупкам СПГ продолжаются
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что переговоры с Катаром по закупкам СПГ продолжаются
Берлин,
25 ноября 2022, 16:10 — REGNUM Переговоры с Катаром по поставкам в ФРГ сжиженного природного газа (СПГ) не завершились провалом, они продолжаются. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналу Focus, передаёт ТАСС.
Олаф Шольц
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Шольц уточнил, что германские компании ведут очень конкретные переговоры, о которых он не может пока сказать больше ничего.
ИА REGNUM ранее сообщало, в августе Германия и Катар не смогли договориться на поставку сжиженного газа из-за цена и роста предложений от других поставщиков.
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История вопроса
Экономика Германии – крупнейшая экономика Европы. В мире по объёму ВВП она занимает четвёртое место. Германия остаётся в значительной степени индустриальной страной, сектор промышленности составляет около половины экономики. Особенно развиты машиностроение, приборостроение и химическая промышленность.
Для германской экономики характерны высокоразвитая инфраструктура и высокая квалификация работников. Важной особенностью германской экономики является её экспортная ориентированность. При этом во всём мире товары германского производства имеют высокую репутацию.
Так называемая социально-рыночная модель экономики сочетает невысокую степень госрегулирования с сильной социальной защитой населения. В то же время, высокая степень социальных гарантий для работников оборачивается слишком высокой налоговой нагрузкой.
Более половины ВВП страны обеспечивает сектор услуг, в том числе велика роль банков. Агросектор составляет не более 1,5% экономики.
Большой проблемой является неравномерность развития экономики страны. Для приведения экономики восточной части страны (бывшей ГДР) к стандартам западной части до сих пор тратится до 100 млн долларов в год.