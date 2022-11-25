Решетникову предложили пересмотреть господдержку предпринимателей в сфере туризма

Москва, , 16:58 — REGNUM Критерии господдержки для предпринимателей, работающих в области туризма, могут пересмотреть. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Максим Решетников Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предприниматели предложили пересмотреть критерии распределения федеральных субсидий для туристических кластеров с учетом географических и климатических условий Якутии, Дальнего Востока», — говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи главы ведомства Максима Решетникова с представителями малого и среднего бизнеса в Якутии.

В частности, министр отметил, что на сегодняшний день уже реализуются такие меры, как создание территорий опережающего развития со льготными условиями для малого и среднего бизнеса, субсидирование крупных инфраструктурных инвестиционных проектов, программы льготного кредитования, в том числе кредиты под 2,5% и четыре процента годовых.

Решетников подчеркнул, что для развития туризма важную роль играет число гостиниц в субъектах РФ: «Нужно ускоренно наращивать номерной фонд. При необходимости мы готовы донастраивать инструменты поддержки отрасли, в том числе с учетом территориальных особенностей».