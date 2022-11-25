Владимир, 25 ноября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. На ноябрьском заседании Законодательного собрания Владимирской области депутаты приняли закон «Об ответственном ведении бизнеса». Как пояснили 25 ноября пресс-службе регионального парламента, теперь предпринимателей финансовыми и иными способами будут стимулировать вкладываться в социальные проекты.

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Над проектом закона «Об ответственном ведении бизнеса» депутаты и специалисты областной администрации работали около двух месяцев. Идея родилась во время проведения промышленно-инвестиционного конгресса в начале сентября 2022 года. Тогда с подачи полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева, высоко оценившего «социальную ответственность» местного бизнеса, впервые и прозвучало предложение опробовать на территории региона инновационную систему ЭКГ-рейтинга (Экология, Кадры, Государство). За образец взяли мировую практику ESG (англ. Environment, Social, Governance — Окружающая среда, Общество, Управление) — стратегию развития компании, которая предусматривает прозрачность в менеджменте, заботу об экологии и людях, с которыми соприкасается компания.

«Предприятия, которые работают на территории Владимирской области, будут оценены с точки зрения того, как они ведут работу с экологией, кадрами и государством. Насколько их производство экологично. Как они заботятся о сотрудниках, какой уровень заработной платы, какие льготы. И, конечно, каковы их экономические показатели, которые важны для наполнения бюджета», — рассказал про новацию председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Михаил Максюков (фракция «Единая Россия»).

«Предполагается, что на местной почве это будет выглядеть следующим образом. Те инвесторы, которые берут на себя дополнительные — напрямую не связанные с ведением своего бизнеса — обязательства, получают преференции и помощь от государства. Дело взаимовыгодное. Компания вкладывается в защиту окружающей среды, строит жилье, благоустраивает территории — одним словом, реализует собственные социальные проекты либо те, что прописаны в Декларации инвестиционного развития как приоритетные. Со стороны же государства этой компании будет оказано повышенное внимание: ей положеныконсультации, будут содействовать в продвижении, выделять без торгов земельные участки (там, где это возможно), а также субсидировать затраты на такой «дополнительный» проект. Даже различные согласования или разрешительная документация будут выдаваться быстрее», — пояснили пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области.

«В Законодательное Собрание законопроект внесен губернатором Александром Авдеевым. Но фактически этот документ — результат большой совместной работы многих специалистов — облпарламента, администрации, мы консультировались и с бизнес-сообществом, изучали зарубежный опыт. То, что предлагает законопроект — форма взаимовыгодного государственно-частного партнерства. Это очень перспективно, и Владимирская область готова выступить в данном случае как пилотная территория», — отметил член рабочей группы по подготовке законопроекта вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков (фракция «Единая Россия»).

Одним из самых действенных инструментов стимулирования предпринимательства может выступить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ). В области он действует уже несколько лет, но с новым законом льгота может стать намного эффективнее. Предприятие вкладывает в экономику области определенную сумму, часть которой может вернуться предприятию в качестве ИНВ. Депутаты уже работают над тем, чтобы узаконить преференции для предприятий из ЭКГ-рейтинга и по части вычета.

«Получить ИНВ могут не только компании, которые участвуют в составлении рейтинга. Но те, кто наберут большее количество баллов, будут пользоваться им на других условиях — он будет повышен. И освобожденные таким образом средства они смогут направлять на развитие своих предприятий», — пояснил Михаил Максюков.

Подразумевается, что вернувшиеся в качестве вычета деньги предприятия могли бы вложить в свои активы. В перспективе это приведет к увеличению оборота, а вместе с ним — налоговых поступлений в областной бюджет.

«Но с этим тоже не все так просто. Любое бюджетное правило стоит вводить максимально обдуманно, поэтому депутаты на заседании ЗС также приняли закон, который упорядочивает применение ИНВ на территории Владимирской области. Раньше неиспользованную часть вычета можно было переносить неограниченное количество раз, сейчас же срок ограничен тремя налоговыми периодами. Теперь предприятиям необходимо быстрее ввести в эксплуатацию основные средства для получения ИНВ, если они хотят получить как можно больший вычет. Это поспособствует скорейшему применению потенциала всех своих фондов, а экономическая активность будет развиваться. Да и области тоже не нужны лишние долговые обязательства», — пояснили в пресс-службе парламента региона.

Закон об ответственном ведении бизнеса вступает в силу с 1 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года депутаты Законодательного Собрания одобрили новый пакет мер поддержки бизнес-сообщества: до конца года для владимирских предпринимателей будет действовать самая низкая в России низкая ставка налога на имущество.

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