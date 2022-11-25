В Великобритании пересмотрели дату введения запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России

Лондон, , 16:26 — REGNUM В Великобритании пересмотрели дату введения запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Об этом говорится в сообщении, распространенном 25 ноября министерством внешней торговли Соединенного Королевства.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дата вступления в силу запрета на импорт нефти и нефтепродуктов была изменена с 31 декабря 2022 года на 5 декабря 2022 года», — говорится в документе.

Напомним, что в июле правительство Великобритании запретило импорт российского золота, а в августе — российского угля. С января 2023 года Лондон планирует прекратить импорт сжиженного природного газа.

В 2021 году Великобритания импортировала из России 3,12 млрд куб. м газа, что составляет 4% от общих объёмов потребления страны. Что касается нефти, что показатель составил 9% от общих объёмов потребления, а уголь — 27%.