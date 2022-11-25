Москва, 25 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) проведёт зимний турнир в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля 2023 года. Об этом 25 ноября сообщается на сайте РПЛ.

Premierliga.ru Российская премьер лига

Отмечается, что в турнире примут участие клубы РПЛ, на матчах будут работать российские судьи. Участники и расписание будут утверждены до 1 декабря 2022 года.

В настоящее время обсуждаются технические детали по организации трансляции, согласовывается расписание и формула турнира и оценивается рекламный инвентарь.