Кишинёв, 25 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Телеграм-аккаунт и. о. генпрокурора Молдавии Иона Мунтяну взломали неизвестные хакеры. Эту информацию 25 ноября он подтвердил телеканалу TV8.

Molomo.ru Хакеры

Ранее в сеть выложили переписку от лица Мунтяну. Он отметил, что ожидал подобного и заявил, что не знает, насколько опубликованные данные соответствуют действительности.

«Когда-то у меня был аккаунт в телеграм, не отрицаю. Всегда работал искренне. То, что появилось, не должно на меня повлиять, если там нет подделок или подтасовок», — сказал Мунтяну.

Напомним, после сообщений о взломах телеграм-аккаунтов президента Молдавии Майи Санду и других высших чиновников в сеть стали выкалывать переписки, которые якобы вели члены правительства. Скандал затронул министра экономики страны Дмитрия Алейбу, главу минюста Сергея Литвиненко, главу МВД Анну Ревенко и ряд других лиц.