* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Адвокат Макаревича* рассказал, за что музыканта включили в список физлиц-иноагентов

Москва, , 15:57 — REGNUM Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), ранее пытавшийся оспорить в суде решение включить его в список физических лиц иностранных агентов, был включён в этот реестр из-за высказываний в своём телеграм-канале и зарубежных СМИ. Об этом 25 ноября рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.

Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Duma.gov.ru

«По мнению Минюста, Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) осуществлял политическую деятельность тем, что публиковал в своем канале и давал различные интервью, в которых критиковал органы государственной власти. Тот факт, что он давал комментарии иностранным журналистам или СМИ-иноагентам, посчитали иностранным влиянием», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Передрук уточнил, что примером таких высказываний Минюст также считает интервью музыканта киевскому журналисту Дмитрию Гордону (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесённое в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности).

При этом адвокат отметил, что ещё не получил мотивированное решение суда, а потому не может сказать, с чем согласился суд при принятии решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что иск лидера и фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который ранее оспорил внесение его в список физических лиц — иностранных агентов, был отклонён Замоскворецким судом Москвы.