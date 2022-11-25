Путин заявил, что ценностные ориентиры личности закладываются в семье

Ново-Огарево, Московская область, , 15:56 — REGNUM Личный пример родителей служит основой для воспитания. На это указывает и выбор, сделанный участниками российской спецоперации, заявил президент России Владимир Путин 25 ноября в ходе встречи с матерями участников СВО.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы государства, всё идёт из семьи. Что бы детям ни говорили в школе, основа их ценностных ориентиров закладывается в семье. Личный пример родителей — самый основной, важнейший, фундаментальный метод воспитания.

«И то, что ваши ребята, большинство из них, выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, защиту Отечества, защиту Родины, России, защиту наших людей, в данном случае в Новороссии, в Донбассе — это тоже результат вашей работы, без всякого сомнения», — сказал Путин, обращаясь к участницам встречи.

Участники военной операции ведут себя героически, в этом огромный вклад их матерей и отцов, добавил он.

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