Берлин, 25 ноября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Правительство ФРГ отвергло идею добычи в стране природного газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга) на фоне энергетического кризиса. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью журналу Focus, выдержи из которого были опубликованы 25 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам Шольца, добыча газа таким способом «имеет мало смысла». Он акцентировал внимание на том, что власти не раз обсуждали эту тему и отвергали предложение, добавив, что инвесторы также проявляют мало интереса к такому бизнесу.

Глав правительства Германии высказался о том, что ФРГ настолько быстро расширит сеть возобновляемых источников энергии, что добыча природного газа методом гидравлического разрыва пласта будет нецелесообразна. Шольц также подтвердил цель по отказу Германии от использования ископаемых источников энергии к 2045 году.

Между тем потребление природного газа в Германии увеличилось на 28% за неделю на фоне холодов.

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