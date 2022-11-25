Бишкек, , 15:46 — REGNUM Коррупция в Киргизии широко пустила свои корни, и побороть это негативное явление не удаётся. Об этом 25 ноября на первом народном курултае (собрании) заявил президент Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров Пресс-служба президента Киргизии

Глава государства утверждает, что именно народ мешает искоренению коррупции.

«Население активно защищает коррупционеров, ссылаясь на то, что те являются их родственниками или земляками. Если так продолжится, что избавиться от этой болезни не удастся никогда», — подчеркнул он.

Также президент Киргизии обвинил своих предшественников в хищении государственных средств в особо крупном размере.

«В 2020 году показатели консолидированного бюджета составили 248 млрд сомов (177,8 млрд рублей), а в 2021 году — уже 313 млрд сомов (224,5 млрд рублей). Это говорит о том, что раньше деньги падали в чьи-то карманы, не доходя до бюджета», — подчеркнул Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года правительство Киргизии представило проект закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц». Авторы документа утверждают, что его принятие позволит за счёт обеспечения неприкосновенности скрытых доходов вывести 40% бизнеса из «тени».

По мнению экспертов, этот законопроект несет в себе риски того, что чиновникам удастся легализовать свои коррупционные доходы и скрыть информацию о нечестно нажитом имуществе, поскольку им не придётся представлять подробную информацию о нём.