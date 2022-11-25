Париж, 25 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Париж и Дублин достигли соглашения о запуске будущего энергомоста, который позволит подключить ирландскую энергосистему к европейскому континенту к 2026 году, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Эта высоковольтная подводная линия электропередачи мощностью 700 МВт соединит южное побережье Ирландии с северной Францией. Протяженность линии составит 575 км, что позволит осуществлять прямой обмен электроэнергией.

«Это первое соединение Ирландии с континентальной Европой позволит импортировать и экспортировать достаточно электроэнергии для питания 450 000 домов», — говорится в совместном заявлении министерств Франции и Ирландии.

Инфраструктура «будет способствовать обеспечению поставок электроэнергии во Францию и Европу и ускорит использование возобновляемых источников энергии по всей Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Франции окончательно принял исправленный бюджет на 2022 год, предусматривающий продление антиинфляционной меры для финансирования, в частности, энергетического чека для 12 миллионов домохозяйств.