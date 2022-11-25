Путин поручил к 2024 году создать информресурс для актуализации воинского учёта

Москва, , 15:49 — REGNUM К апрелю 2024 года в России должен быть сформирован государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учёта. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

Призывники. Москва. ВС РФ mil.ru

Согласно указу главы государства, опубликованному 25 ноября на официальном портале правовой информации, сделать это необходимо для «повышения эффективности ведения воинского учёта». Поручение адресовано Минцифры и Федеральной налоговой службе РФ при участии Минобороны России.

«До 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта», ― указано в документе.

Уточняется, что на созданном ресурсе будут собраны данные о состоящих на воинском учёте гражданах (за исключением офицеров запаса СВР и ФСБ), а также о тех, кто подлежит воинскому учету, но пока на нём не состоит. Так, учету подлежат данные о месте регистрации граждан, наличии судимости, наличии водительских прав, о состоянии здоровья (в том числе о том, состоит ли гражданин на учете в наркодиспансере), номера телефонов, адреса электронных почт.