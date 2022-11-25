Путин: все участники спецоперации — настоящие герои
Путин назвал настоящими героями участников СВО
Москва,
25 ноября 2022, 15:45 — REGNUM Участники военной спецоперации на территории б. УССР — настоящие герои, и только им самим известно, какой это тяжёлый труд. Об этом президент России Владимир Путин заявил 25 ноября в ходе встречи с матерями участников спецоперации.
СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
Он отметил, что в героическом поведении участников спецоперации есть и заслуга их матерей.
«Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжёлый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья», — подчеркнул глава государства.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.