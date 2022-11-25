Москва, 25 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Участники военной спецоперации на территории б. УССР — настоящие герои, и только им самим известно, какой это тяжёлый труд. Об этом президент России Владимир Путин заявил 25 ноября в ходе встречи с матерями участников спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он отметил, что в героическом поведении участников спецоперации есть и заслуга их матерей.

«Только они, сами ребята, знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжёлый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья», — подчеркнул глава государства.

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