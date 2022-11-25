Владимир, 25 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Владимирская область намерена задействовать механизм инфраструктурных бюджетных кредитов и другие источники, которые позволят увеличить расходы на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщает 25 ноября пресс-служба регионального парламента по итогам заседания, где обсуждались изменения в формирование областного дорожного фонда, речь идет о средствах на строительство сельских дорог с твердым покрытием, на эффективный ямочный ремонт заасфальтированных городских и межмуниципальных дорог.

Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области В дорожный фонд Владимирской области включены дополнительные источники доходов

Областной дорожный фонд пополняется за счет акцизов на нефтепродукты, транспортного налога, штрафов за нарушения безопасности дорожного движения. В этот список включены федеральные бюджетные кредиты на дорожную деятельность и средства, высвобождаемые в результате снижения задолженности по федеральным бюджетным кредитам на инвестпроекты в части дорожной деятельности. Всего от Правительства РФ в период 2015–2017 г. г. по ставке 0,1% годовых было получено восемь бюджетных кредитов на снижение дефицита областного бюджета. Они были дважды реструктуризированы, после чего сроком погашения определен 2029 год.

Высвобождаемые средства в сумме 405 млн рублей направят на проектирование, строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Инфраструктурные бюджетные кредиты — один из новых инструментов регионального развития. Они выдаются субъектам РФ по ставке не более 3% годовых и сроком погашения до 15 лет.

В настоящее время во Владимирской области реализуются два масштабных проекта с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита — в Александрове и Доброграде.

«Все средства дорожного фонда направляются на ремонт и строительство новых дорог. Размер поступлений удалось увеличить за счет реструктуризации бюджетных кредитов по разным направлениям и увеличения сроков их погашения. Ставки небольшие — порядка 3% годовых — но за счет того, что срок погашения увеличился, высвободились дополнительные деньги, которые тоже были перенаправлены в дорожный фонд. Поэтому наше стремление максимально поддержать приведение в порядок муниципальных дорог имеет под собой твердую почву», — уточнил спикер Законодательного Собрания Владимир Киселев (фракция «Единая Россия»).

Также на заседании в первом чтении был утвержден проект регионального бюджета на ближайшую трехлетку. Один из разделов главного финансового документа — дорожный фонд. Общая сумма расходов на 2023 год — 8,2 млрд рублей. Из них на содержание, капремонт и ремонт — 5,2 млрд рублей, на строительство и реконструкцию — 372 млн рублей, трансферты муниципалитетам на содержание и ремонт дорог — 2,2 млрд рублей и на приобретение автоматических комплексов фото и видеофиксации нарушений — 428 млн рублей.

Названы наиболее важные объекты будущего года. Завершится строительство Рпенского проезда во Владимире протяженностью 2,17 км и дороги Коржавино — Большое Юрьево — Охеево в Муромском районе протяженностью 2,27 км. Будет построено 31,2 км дорог к 14 населенным пунктам Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Меленковского, Селивановского, Суздальского районов. В целях обеспечения безопасности дорожного движения запланирована модернизация искусственного освещения.

Уже в 2023 году начнется строительство обходов Александрова и Киржача. Будет капитально отремонтировано порядка 200 км региональных и местных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что дорожники Владимирской области в 2023 году отремонтируют в общей сложности 110 км дорог регионального и межмуниципального значения.

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