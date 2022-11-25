Донецк, 25 ноября 2022, 15:45 — REGNUM Россия и киевский режим проведут 25 ноября обмен военнопленными по формуле «девять на девять», сообщил 25 ноября врио главы Донецкой Народнйо Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин
Денис Пушилин
Иван Шилов, ИА REGNUM
«Сегодня с [Киевом] проходит обмен по формуле 9 на 9», — написал он в телеграм-канале.

Пушилин уточнил, что среди освобожденных российских бойцов один из Донецкой Народной Республики.