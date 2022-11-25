Пушилин анонсировал обмен пленными по формуле «9 на 9»
Россия и Киев проведут 25 ноября обмен военнопленными
Донецк,
25 ноября 2022, 15:45 — REGNUM Россия и киевский режим проведут 25 ноября обмен военнопленными по формуле «девять на девять», сообщил 25 ноября врио главы Донецкой Народнйо Республики Денис Пушилин.
Денис Пушилин
Иван Шилов, ИА REGNUM
«Сегодня с [Киевом] проходит обмен по формуле 9 на 9», — написал он в телеграм-канале.
Пушилин уточнил, что среди освобожденных российских бойцов один из Донецкой Народной Республики.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.