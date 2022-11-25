Пушилин анонсировал обмен пленными по формуле «9 на 9»
Россия и Киев проведут 25 ноября обмен военнопленными
Донецк, 25 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Россия и киевский режим проведут 25 ноября обмен военнопленными по формуле «девять на девять», сообщил 25 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Денис Пушилин
«Сегодня с [Киевом] проходит обмен по формуле 9 на 9», — написал он в телеграм-канале.
Пушилин уточнил, что среди освобожденных российских бойцов один — из Донецкой Народной Республики.