Донецк, 25 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Россия и киевский режим проведут 25 ноября обмен военнопленными по формуле «девять на девять», сообщил 25 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Сегодня с [Киевом] проходит обмен по формуле 9 на 9», — написал он в телеграм-канале.

Пушилин уточнил, что среди освобожденных российских бойцов один — из Донецкой Народной Республики.