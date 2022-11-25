В Азербайджане объяснили дефицит учебников в школах «военным конфликтом»

Баку, , 15:54 — REGNUM Дефицит учебников в школах Азербайджана, который разразился в текущем учебном году, был вызван ростом цен на бумагу из-за её нехватки. Об этом 25 ноября сообщил журналистам министр науки и образования республики Эмин Амруллаев.

Студенческие учебники ИА REGNUM

Он рассказал, что в издательстве, которое выиграло тендер на изготовление учебников, не ожидали, что ситуация в мире изменится.

«Никто не мог спрогнозировать, что из-за военного конфликта возникнет дефицит бумаги», — сказал Амруллаев.

Стоит отметить, что школы в Азербайджане удалось укомплектовать учебниками только через полтора месяца после начала учебного года.