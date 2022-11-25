Лидер СРЗП Миронов призвал Минфин раздать зависшие бюджетные триллионы гражданам

Москва, , 15:38 — REGNUM Финансовому блоку правительства РФ стоит передавать бюджетные средства гражданам, чьи вложения в экономику страны будут продуктивнее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

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Депутат обратил внимание на данные о том, что доля трат из федерального бюджета, которая откладывается на крайний срок, растет несколько лет. Миронов уверен, что это не самая лучшая традиция, которую установили себе финансисты в правительстве РФ.

«В предыдущие годы она приводила к тому, что в бюджете просто «зависало» более 1 триллиона рублей. Минфин уверяет, что в этом году профицита не будет. Но стремление Минфина «сберегать» казну до последнего очевидно повышает риски неисполнения бюджета и неэффективных трат», — считает парламентарий.

По словам Миронова, сейчас казна как никогда должна эффективно работать на поддержку населения России и экономики страны. Он напомнил, что те самые «зависающие» триллионы нужно использовать на прямую поддержку граждан.

«Выплачивать 13-е пенсии и стипендии, проводить дополнительную индексацию пособий, расширять поддержку семей с детьми. Проще говоря, не надо «зажимать» деньги. Если даже в текущей ситуации, когда экономика и население остро нуждаются, Минфин не способен вовремя эффективно освоить средства, их нужно передать гражданам через дополнительные меры поддержки. И уже граждане будут напрямую вкладываться в экономику, повышая потребительский спрос и рост производства», — заключил руководитель фракции в Госдуме.

Накануне Госдума приняла федеральный бюджет на 2023–2025 годы. Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что все социальные обязательства перед гражданами учтены в главном финансовом документе страны и будут исполнены.

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