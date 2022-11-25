Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция договорились нарастить поток грузов в обход России

Актау, Казахстан, , 15:47 — REGNUM Министры иностранных дел Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции в ходе заседания в казахстанском городе-порте Актау 25 ноября договорились о выработке мер по ускоренному развитию транскаспийского маршрута. Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Порт «Актау» Portaktau.kz

«Реализация договоренностей позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн тонн в год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи был отмечен рост нагрузки на транскаспийский коридор. За десять месяцев 2022 года по нему перевезли 1,5 млн тонн грузов, что в два раза больше, чем за тот же период в 2021 году.

Сообщается, что участники переговоров по итогам совещания подписали дорожную карту по устранению «узких» мест маршрута на период до 2027 года.

Напомним, транскаспийский коридор соединяет Азию и Европу в обход России.