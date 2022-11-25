Роскосмос отменил выход Прокопьева и Петелина в открытый космос
Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос отложен из-за неисправностей скафандров
Москва,
25 ноября 2022, 15:35 — REGNUM Государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение отложить подготовку к выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за неисправностей в скафандрах. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба госкорпорации.
«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что в данный момент ведётся анализ причин возникновения указанной неисправности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вывод на орбиту новейшего спутника для исследования океана и ещё восьми малых космических аппаратов планирует осуществить Индийская организация космических исследований (ISRO).
История вопроса
В период с 1957 по 1975 годы СССР и США соперничали по освоению космоса. За этот период СССР осуществил первый в мире запуск космического спутника, первый в мире полёт человека в космическое пространство, первый в мире выход человека в открытый космос, первую в мире мягкую посадку на Луну. Первая женщина космонавт тоже была из СССР.
США оказались первыми на Луне. Это произошло 20 июля 1969 года.
После распада СССР Россия стала сдавать позиции в космической индустрии. В 2016 году была введена Федеральная космическая программа, которая к 2025 году, призвана улучшить текущие положение дел.
В настоящее время в космической отрасли укрепляет позиции Китай, в период с 1990 по 2012 год Китай вывел 43 спутника на орбиту, а с 2010 года производит большее количество космических запусков, чем США, уступая только России.