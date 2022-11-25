Москва, 25 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение отложить подготовку к выходу космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос из-за неисправностей в скафандрах. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба госкорпорации.

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«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент ведётся анализ причин возникновения указанной неисправности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вывод на орбиту новейшего спутника для исследования океана и ещё восьми малых космических аппаратов планирует осуществить Индийская организация космических исследований (ISRO).