Глава МИД Венгрии назвал США бенефициаром рецессии в Европе

Будапешт, , 15:39 — REGNUM США — бенефициар рецессии в Европе. Об этом венгерским журналистам сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто Правительство Венгрии

«Движение экономики Европы в сторону рецессии — это хорошая новость для экономики США и выглядит так, что США смогли из этого получить выгоду», — заявил глава МИД страны.

Сийярто назвал ситуацию в Европе «плачевной» из-за того, что Еврокомиссия «препятствует» притоку инвестиций в регион.

Напомним, что в октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что своим отказом от российских энергоносителей в пользу американской страны Европы проигрывают, так как энергоносители из США продаются в пять-десять раз дороже.

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