Путин заявил, что разделяет боль матерей погибших участников СВО

Москва, , 15:36 — REGNUM Всё российское руководство разделяет боль матерей, потерявших своих сыновей в ходе спецоперации РФ на территории б. УССР, заявил президент России Владимир Путин 25 ноября в ходе встречи с матерями погибших военных.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу чтобы вы знали: я лично, всё руководство страны, мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребёнка, особенно для мамы», — сказал глава государства.

«Хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем», — добавил Путин.

Он заверил, что будет сделано всё, чтобы матери не чувствовали себя забытыми, чтобы «чувствовали плечо рядом с собой».

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