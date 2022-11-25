Москва, 25 ноября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Всё российское руководство разделяет боль матерей, потерявших своих сыновей в ходе спецоперации РФ на территории б. УССР, заявил президент России Владимир Путин 25 ноября в ходе встречи с матерями погибших военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Хочу, чтобы вы знали: я лично, всё руководство страны, мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребёнка, особенно для мамы», — сказал глава государства.

«Хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем», — добавил Путин.

Он заверил, что будет сделано всё, чтобы матери не чувствовали себя забытыми, чтобы «чувствовали плечо рядом с собой».

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