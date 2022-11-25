Москва, 25 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Российские специалисты создают резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС, использует для этого Запорожскую ТЭС, сообщили 25 ноября в Росатоме.

Запорожская АЭС

«В настоящее время электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с [киевской] стороны, которые, как показывают события последних недель, регулярно и, как правило, одновременно отключаются», — сообщили в госкорпорации.

Там отметили, что отключение этих линий не раз приводило к переводу энергоснабжения Запорожской АЭС на аварийные дизельные генераторы.

Решением данной проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства, который расположен рядом с Запорожской ТЭС, уточнили в Росатоме.

«С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС», — добавили там.

Как поведет себя Киев — наглядно покажет реальное отношение киевского режима к обеспечению ядерной безопасности крупнейшей в Европе АЭС, заключили в Ростатоме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росатома Алексей Лихачёв заявил, что главный принцип зоны безопасности вокруг ЗАЭС заключается в том, что «ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции, в ответ на это Россия не держит на ней ни наступательных вооружений, ни каких-то ударных сил, а использует только средства собственной физической защиты и охраны станции».