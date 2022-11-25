Росатом: для Запорожской АЭС создадут резервный источник энергоснабжения
В Росатоме заявили, что для ЗАЭС создадут резервный источник энергоснабжения
Москва, 25 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Российские специалисты создают резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС, использует для этого Запорожскую ТЭС, сообщили 25 ноября в Росатоме.
Там отметили, что отключение этих линий не раз приводило к переводу энергоснабжения Запорожской АЭС на аварийные дизельные генераторы.
Решением данной проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства, который расположен рядом с Запорожской ТЭС, уточнили в Росатоме.
Как поведет себя Киев — наглядно покажет реальное отношение киевского режима к обеспечению ядерной безопасности крупнейшей в Европе АЭС, заключили в Ростатоме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росатома Алексей Лихачёв заявил, что главный принцип зоны безопасности вокруг ЗАЭС заключается в том, что «ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции, в ответ на это Россия не держит на ней ни наступательных вооружений, ни каких-то ударных сил, а использует только средства собственной физической защиты и охраны станции».