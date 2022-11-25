Канцлер ФРГ Шольц отверг посредничество Меркель в коммуникации с Путиным

Берлин, , 15:32 — REGNUM Проблемы коммуникации с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналу Focus, передаёт ТАСС.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons

Соответственно, по его словам, нет потребности в том, чтобы экс-глава правительства Германии Ангела Меркель взяла на себя роль посредника в отношениях с Москвой.

При этом Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель по вопросам, касающимся политики в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц обращается к президенту России Владимиру Путину при личном общении на «вы».

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