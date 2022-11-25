Париж, 25 ноября 2022, 15:31 — REGNUM Сенат Франции окончательно принял исправленный бюджет на 2022 год, предусматривающий продление антиинфляционной меры для финансирования, в частности, энергетического чека для 12 миллионов домохозяйств, сообщает Le Figaro.

Зал заседаний парламента Франции
Зал заседаний парламента Франции
Richard Ying et Tangui Morlier

За бюджет проголосовали 252 депутата, ещё 16 депутатов выступили «против» и 76 депутатов «воздержались» от голосования.

Сенат дает добро на продление антиинфляционных мер на общую сумму в 2,5 млрд евро.

Министр государственных счетов Габриэль Атталь приветствовал хорошие новости для французов перед лицом энергетического шока, в то время как стоимость жизни растёт. Так называемый энергетический чек в размере от 100 до 200 евро на семью, будет выплачен к концу года. Другие меры включают помощь в размере 230 млн евро домохозяйствам, использующим дровяное отопление.

Депутаты во Франции разрешили выделить дополнительные средства в пользу сообществ, в частности, на ремонт мостов и дорог, на общую сумму 100 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства иностранных дел Франции, в Киев уже отправлено 85 французских генераторов.

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